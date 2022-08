Buon compleanno Claudia Schiffer | auguri Regina delle top model

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 25 agosto 2022) Life&People.itallala tedesca che compie 52 anni oggi 25 agosto. Altezza, avvenenza e sensualità, un’occasione arrivata quando il capo di un’importante agenzia di moda l’ha notata per le strade di Düsseldorf. Nella leggendaria squadrasupertopanni ’90 lei ha sempre primeggiato su tutte. La più amata, desiderata, fotografata di quell’epoca d’oro per la moda che ancora oggi non smette di affascinare. 1987: la vita della topcambia per sempre Nata a Rheinberg, cittadina della Germania dell’ovest, la sua adolescenza è stata segnata da una condizione emotiva non ottimale, in quanto vergognata dalla sua altezza, molto più elevata rispetto alle sue coetanee. Per questo ...