Tour sul Divano 2022, Alex Britti a dicembre sarà a Napoli (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Parte il 2 dicembre 2022 dal teatro Govi di Genova e si chiude il 22 dicembre al teatro Toniolo di Venezia Mestre il nuovo Tour di Alex Britti che toccherà 11 teatri d'Italia. Per coronare un 2022 ricco di concerti l'artista ha deciso di chiudere l'anno raccontando e raccontandosi. Dopo la pubblicazione dello scorso anno della sua prima autobiografia intitolata "Una vita con la chitarra in spalla" e la pubblicazione del suo primo album interamente strumentale "Mojo" decide di riassumere tutti questi eventi in un Tour che vedrà come protagonista sul palco esclusivamente lui seduto comodamente su un Divano come a casa con alcune delle sue inseparabili chitarre. Si racconterà in un ...

