Pinamonti | ‘All’Inter devo tutto | ma non ho avuto occasioni di dimostrare il mio valore’ | Primapagina

(Di mercoledì 24 agosto 2022) 2022-08-24 16:00:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: In casa Sassuolo è stato il giorno della presentazione alla stampa per il nuovo attaccante Andrea, arrivato dall’Inter per 20 milioni di euro (prestito con obbligo di riscatto) col compito di non far rimpiangere Gianluca Scamacca. Il centravanti classe ’99 ha approfittato dell’occasione anche per ripercorrere la sua esperienza in nerazzurro, club nel quale è cresciuto calcisticamente dai tempi delle giovanali: “Io all’Inter dovrò sempre dire grazie perché è una squadra che mi ha accolto quando avevo 14 anni e non posso recriminare nulla. È un dato di fatto che non hograndiperlì, ma non ce l’ho con loro. Il fatto di essere qua può essere un trampolino di lancio per ...