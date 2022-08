(Di mercoledì 24 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Lava41 ha il sostegno di tutti i sindacati esolo un miliardo che darebbe finalmente a 800mila lavoratrici e lavoratori la possibilità di andare in pensione”. Lo ha detto, intervistato al Tg1, il leader della Lega Matteo. “Mentre il Pd propone tassa patrimoniale, tassa sui risparmi e sulla casa noi proponiamo il contrario. La flat tax – ha aggiunto – già stasera è realtà per 2 milioni di Partite Iva fino a 65 mila euro. Noi proponiamo di alzare il tetto per gli autonomi a cento mila euro e progressivamente di estenderla alle famiglie, dipendenti e pensionati fino a 70 mila euro lordi di dichiarazione annua. I soldi si trovano dalla delega fiscale che già ha stanziato 9 mld per la riforma all’Irpef e dal taglio di ...

bendellavedova : Destra promette ritorno a quota 100, aumento a mille euro pensioni minime senza sostenibilità finanziaria, blocco v… - LegaSalvini : ++ CON #QUOTA41 #SALVINI CAMBIERÀ LE PENSIONI ++ #25settembrevotoLega #credo - vivereitalia : Pensioni, Salvini 'Legge Fornero va azzerata. Quota 41 costerebbe 1 mld' - zazoomblog : Pensioni Salvini “Legge Fornero va azzerata. Quota 41 costerebbe 1 mld” - #Pensioni #Salvini #“Legge #Fornero - messina_oggi : Pensioni, Salvini “Legge Fornero va azzerata. -

L'iniziativa si è svolta nell'ambiente informale in uno stabilimento sul mare eè inciampato in una gaffe che non è passata inosservata a livello locale: in un passaggio del suo discorso ha ...Facendo cosa - spiega- estraendo più gas, importando più gas, liberando tutti gli impianti bloccati dalla burocrazia e come sta facendo tutto il resto del mondo utilizzare tutte le fonti ...Il ministro degli Esteri ha pubblicato un meme che lo ritrae su un ring con Salvini, come Rocky e Ivan Drago, sfidandolo a un confronto ...Matteo Salvini sta cercando di recuperare terreno elettorale, insidiando Meloni. Ha aperto la sua campagna elettorale in Abruzzo, territorio di riferimento di Fratelli d’Italia e dove proprio Meloni è ...