Pensioni INPS, come vedere i propri contributi senza Caf (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’INPS mette a disposizione dei servizi per poter controllare la propria situazione contributiva in attesa di andare in pensione La questione previdenziale continua ad essere al centro del dibattito politico e pubblico. Le Pensioni sono diventate tema caldo da decenni, in seguito a modifiche che si sono avvicendate con le varie legislature. Per tutto il L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’mette a disposizione dei servizi per poter controllare laa situazioneva in attesa di andare in pensione La questione previdenziale continua ad essere al centro del dibattito politico e pubblico. Lesono diventate tema caldo da decenni, in seguito a modifiche che si sono avvicendate con le varie legislature. Per tutto il L'articolo proviene da Consumatore.com.

PagellaPolitica : Secondo @CarloCalenda, la “quota 41” proposta dalla Lega costerebbe «65 miliardi di euro». Abbiamo verificato e le… - PagellaPolitica : Secondo l’Inps, tra il 2022 e il 2030 “quota 41” farebbe aumentare la spesa pensionistica italiana di oltre 65 mili… - del_cittadino : RT @m_littlemoors: Sapevate che l'Inpgi (Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti Italiani) è fallita, che Draghi ha fatto conflu… - MonicaBergamas9 : RT @m_littlemoors: Sapevate che l'Inpgi (Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti Italiani) è fallita, che Draghi ha fatto conflu… - pavafrav : RT @m_littlemoors: Sapevate che l'Inpgi (Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti Italiani) è fallita, che Draghi ha fatto conflu… -