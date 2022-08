Nandez Roma, l’affare si può fare a una sola condizione (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Cagliari potrebbe prendere in considerazione il trasferimento di Nandez alla Roma. Va però rispettata una condizione Nahitan Nandez continua ad essere al centro delle voci di questa sessione di calciomercato estiva. Il centrocampista del Cagliari è finito nel mirino di diverse squadra tra le quali Torino e Napoli, ma non è nuovo l’interesse della Roma. I giallorossi, come riferisce L’Unione Sarda, vorrebbero il giocatore in prestito, opzione scartata già in partenza dal club rossoblù. Tuttavia, si legge, il club giallorosso avrebbe tra i suoi esuberi un giocatore che piace ai sardi e che potrebbe essere inserito nell’operazione: Felix Afena-Gyan. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Cagliari potrebbe prendere in considerazione il trasferimento dialla. Va però rispettata unaNahitancontinua ad essere al centro delle voci di questa sessione di calciomercato estiva. Il centrocampista del Cagliari è finito nel mirino di diverse squadra tra le quali Torino e Napoli, ma non è nuovo l’interesse della. I giallorossi, come riferisce L’Unione Sarda, vorrebbero il giocatore in prestito, opzione scartata già in partenza dal club rossoblù. Tuttavia, si legge, il club giallorosso avrebbe tra i suoi esuberi un giocatore che piace ai sardi e che potrebbe essere inserito nell’operazione: Felix Afena-Gyan. L'articolo proviene da Calcio News 24.

