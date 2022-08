Matteo Iachino dello YCI e la traversata del Mar Ligure a bordo di Windsurf (Di mercoledì 24 agosto 2022) Matteo Iachino, atleta dello Yacht Club Italiano, tenterà domenica 28 agosto la traversata del Mar Ligure a bordo di un Windsurf con foil. Meta designata sarà l’isolotto della Giraglia in un’impresa che non è mai stata compiuta finora. Si tratta di una sfida importante per il primo italiano ad aver vinto una Coppa del Mondo di Windsurf, che vuole mandare un messaggio forte e chiaro per la tutela dell’ambiente e del mare: se una persona da sola riesce a compiere questa impresa, tutti noi possiamo fare la nostra parte nella vita quotidiana. Tutti i dettagli della traversata L’evento è stato organizzato in collaborazione con lo Yacht Club Italiano e prevede la partenza da Imperia, in Liguria, per un percorso dalla lunghezza di 80 miglia ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 24 agosto 2022), atletaYacht Club Italiano, tenterà domenica 28 agosto ladel Mardi uncon foil. Meta designata sarà l’isolotto della Giraglia in un’impresa che non è mai stata compiuta finora. Si tratta di una sfida importante per il primo italiano ad aver vinto una Coppa del Mondo di, che vuole mandare un messaggio forte e chiaro per la tutela dell’ambiente e del mare: se una persona da sola riesce a compiere questa impresa, tutti noi possiamo fare la nostra parte nella vita quotidiana. Tutti i dettagli dellaL’evento è stato organizzato in collaborazione con lo Yacht Club Italiano e prevede la partenza da Imperia, in Liguria, per un percorso dalla lunghezza di 80 miglia ...

