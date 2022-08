La Mini sta preparando una versione Pokémon dell’auto: sarà il nuovo must have per gli appassionati e non? (Di mercoledì 24 agosto 2022) sarà perché è l’onda lunga del recente Mondiale di Pokémon a Londra. sarà perché quegli animaletti di nuova generazione oramai fanno parte della nostra vita quotidiana. sarà. Ma la Mini vuole dedicare a Pikachu e compagnia una versione delle proprie auto. Mini Aceman Pokemon – Computermagazine.itLa una casa automobilistica inglese (anche se la sede centrale è in Germania, a Monaco di Baviera per la precisione), filiale del gruppo tedesco BMW dal 1994, specializzata in super-utilitarie, ha collaborato con Pokémon per sviluppare una concept car a tema Pikachu che sia, opportunamente, completamente elettrica. Mini, il concept Aceman Pikachu “sigla” la prossima Mini Aceman – Computermagazine.itLa nota ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022)perché è l’onda lunga del recente Mondiale dia Londra.perché quegli animaletti di nuova generazione oramai fanno parte della nostra vita quotidiana.. Ma lavuole dedicare a Pikachu e compagnia unadelle proprie auto.Aceman Pokemon – Computermagazine.itLa una casa automobilistica inglese (anche se la sede centrale è in Germania, a Monaco di Baviera per la precisione), filiale del gruppo tedesco BMW dal 1994, specializzata in super-utilitarie, ha collaborato conper sviluppare una concept car a tema Pikachu che sia, opportunamente, completamente elettrica., il concept Aceman Pikachu “sigla” la prossimaAceman – Computermagazine.itLa nota ...

