Juve Stabia, Colucci: “Devo ringraziare Spalletti. Credo lo faranno i nuovi acquisti del Napoli” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Leonardo Colucci, allenatore della Juve Stabia, è intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli” nel post-partita dell’amichevole tra Napoli e Juve Stabia. L’allenatore ha parlato della prestazione dei propri giocatori e poi espresso un proprio parere sul Napoli di Spalletti. Colucci allenatore Juve Stabia Di seguito le sue parole: Sulla Juve Stabia: “I miei ragazzi hanno fatto una gara ordinata e sono contento. Dobbiamo ringraziare il presidente per gli sforzi. Abbiamo fatto una squadra di giovani e non per provare a toglierci delle soddisfazioni. Affrontare il Napoli è stato un motivo d’orgoglio. ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 24 agosto 2022) Leonardo, allenatore della, è intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss” nel post-partita dell’amichevole tra. L’allenatore ha parlato della prestazione dei propri giocatori e poi espresso un proprio parere suldiallenatoreDi seguito le sue parole: Sulla: “I miei ragazzi hanno fatto una gara ordinata e sono contento. Dobbiamoil presidente per gli sforzi. Abbiamo fatto una squadra di giovani e non per provare a toglierci delle soddisfazioni. Affrontare ilè stato un motivo d’orgoglio. ...

