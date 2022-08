Il bullismo e il cyberbullismo e la responsabilità delle varie figure scolastiche | un esempio di circolare di sensibilizzazione per un inizio di anno scolastico efficiente

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 24 agosto 2022) La scuola, in collaborazione prioritariamente con la famiglia e contemporaneamente con tutte le agenzie educative presenti sul territorio, ha il compito di educare e di vigilare con particolare attenzione e con accurata(non solo penale, naturalmente, ma anche formativa ed educativa) affinché tutti gli alunni possano vivere serenamente il loro processo di crescita e di apprendimento. Per tale motivo essa pone in atto misure sia educative e formative che specifiche norme di comportamento e sanzioni conseguenti, per arginare ed eliminare ciò che mina il benessere dei singoli alunni. Nel caso di fenomeni die di cyber, assai (forse troppo) diffusi nelle nostre scuole, qualispecifiche e cosa devono fare, nello specifico, per ...