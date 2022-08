Conmebol scrive alla FIFA | “Non cambiate format qualificazioni Mondiali 2026”

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Idelsaranno i primi con la nuova formula, che vedrà la partecipazione di 48 squadre, invece delle attuali 32. Un cambiamento molto importante, che vede l’aggiustamento delle fasi diper le varie confederazioni. A tale proposito, la, riunitasi in consiglio a Santiago del Cile, ha deliberato all’unanimità la decisione di chiederedi mantenere inalterato ilattuale di qualificazione, che prevede un girone unico con 18 partite e quattro squadre qualificate. La nuova formula implementata dall’organo di governo del calcio, invece, per il Sudamerica prevede il passaggio a sei qualificate, più una settima che si giocherà uno spareggio contro una Nazione di un’altra confederazione; pertanto, il girone unico verrebbe ...

sportface2016 : La #CONMEBOL scrive alla #FIFA: 'Non cambiate il format delle qualificazioni ai #Mondiali del 2026' -

Corriere dello Sport

Attacco anche alla Fifa: "Nessuna consultazione sui cinque cambi" ASUNCION (PARAGUAY) - Laalla Fifa per lamentarsi dell'uscita di Arsene Wenger e non solo. La Confederazione sudamericana non ha digerito l'uscita di qualche settimana fa dell'ex allenatore dell'Arsenal, oggi ...Ma sarà una sudamericana.' C'è chi: 'Sicuramente l'esclusa del Sud America quindi il Cile '. ... Se non è karma questo' Non manca chi però continua a credere nel miracolo: 'Ladoveva ... “Kakà sta per ultimare il corso di allenatore” I Mondiali del 2026 saranno i primi con la nuova formula, che vedrà la partecipazione di 48 squadre, invece delle attuali 32. Un cambiamento molto importante, che vede l’aggiustamento delle fasi di qu ...