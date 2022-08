Bimba di 5 anni affetta da Covid-19 è in gravi condizioni (Di mercoledì 24 agosto 2022) . Secondo le prime indiscrezioni la Bimba sarebbe affetta da epatite acuta Una Bimba di 5 anni calabrese è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per le sue condizioni di salute aggravate dall’infezioni da Covid-19. A predisporre il trasferimento è stata la Prefettura di Cosenza dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare. La piccola, infatti, è stata trasferita con un volo dell’Aeronautica militare atterrato ieri, 23 agosto, intorno alle 19 all’aeroporto di Ciampino (RM). Leggi anche: BOLOGNA, DONNA UCCISA A COLPI DI MAZZA. FERMATO IL COMPAGNO Il velivolo militare, decollato dalla 46ª Brigata di Pisa verso l’aeroporto di Lamezia Terme, ha imbarcato l’ambulanza con a bordo la paziente e l’equipe medica del ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 24 agosto 2022) . Secondo le prime indiscrezioni lasarebbeda epatite acuta Unadi 5calabrese è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per le suedi salute aggravate dall’infezioni da-19. A predisporre il trasferimento è stata la Prefettura di Cosenza dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare. La piccola, infatti, è stata trasferita con un volo dell’Aeronautica militare atterrato ieri, 23 agosto, intorno alle 19 all’aeroporto di Ciampino (RM). Leggi anche: BOLOGNA, DONNA UCCISA A COLPI DI MAZZA. FERMATO IL COMPAGNO Il velivolo militare, decollato dalla 46ª Brigata di Pisa verso l’aeroporto di Lamezia Terme, ha imbarcato l’ambulanza con a bordo la paziente e l’equipe medica del ...

