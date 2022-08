Beve troppo alla festa aziendale | cade e finisce in coma | chiede un risarcimento di oltre 230mila euro

gabdelgiovine : @rubino7004 In crociera si mangia e beve troppo. - killicnshook : @meli_thebook letteralmente io, sono da mia nonna, abita in una frazione di un paesino sperduto da dio, ma c’è il v… - ElenaPapaciulo : @VeraPrimavera7 @ebiEbibo Inaffidabile, incoerente, umorale, beve troppo, selvatico, animalesco e ingestibile. P… - Angelo_Risorto : @Ereda_V @VIOLA_MARTELLA @EnricoLetta @pdnetwork Lei beve troppo e male. - gianni20181 : @SimoPillon @sbonaccini @MonicaCirinna Chissà chi beve troppo ?????? -

ilGiornale.it

Un impiegato 28enne della Pwc ha citato in giudizio la sua azienda chiedendo un risarcimento di 200mila sterline, che equivalgono a 236mila euro, per essere finito in coma durante una festa aziendale ...Una solitudinerumorosa di Bohumil Hrabal, mi è capitato tra le mani in un piccolo ... Ti siedi sul divano e vai avanti aspettando che prenda forma la trama, ma c'è solo Hanta chebirra, ... Beve troppo e finisce in coma, chiede all'azienda 236mila euro di risarcimento Un 28enne ha citato in giudizio l'azienda per cui lavora dopo essere finito in coma durante una festa aziendale in cui aveva bevuto troppo ..."Meloni ci fa riflettere sulla possibilità di un inquietante orizzonte monodirezionale, in cui è vietato differire dall’omologazione" ...