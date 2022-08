aPrieri : Aiways U5, nuovo suv elettrico che offre 400 km di autonomia e 'guarda' chi guida. Il video su TerzoGarage #video… - aPrieri : Aiways U5, nuovo suv elettrico che 'guarda' chi guida e offre 400 km di autonomia. Il video su TerzoGarage. #video… - aPrieri : Aiways U5, nuovo suv elettrico che 'guarda' chi guida e offre 400 km di autonomia. Il video su TerzoGarage #video… -

QN Motori

Oltre alU5, anche il- Coupé U6, che presto farà il suo debutto, e altri modelli del marchio si baseranno su questa piattaforma modulare e flessibile. Struttura a sandwich brevettata ...... in questo paragrafo vediamo di definire il comportamento dinamico diU5. L'auto punta al comfort , lo rende subito chiaro un setup e un telaio che sono tipici deimoderni, calmierati nel ... Aiways U5, il Suv elettrico cinese quanto è più leggero - QN Motori Aiways U5 è arrivata in Italia, si è rinnovata con un Model Year che ha già iniziato a limare alcuni dei difetti segnalati dai clienti della versione precedente e, in questo, sta dimostrando un'ottima ...Oggi vi parliamo di automobile di un marchio che in Italia è ancora molto sconosciuto: l'Aiways U5. Un SUV 100% elettrico per ...