Vittoria Ronchey | talento | stile e una vita bellissima

È MORTA, FILOSOFA E SCRITTRICE MOGLIE DEL GIORNALISTA ALBERTO Chissà comeavrebbe potuto valutare oggi i programmi sulla scuola in vista delle prossime Elezioni 2022 :...Un libro fra l'ironico e il provocatorio, in cui, sotto forma di diario, racconta la sua frustrante esperienza di docente in un liceo della periferia di Roma, negli anni in cui ...Aveva talento e stile, scriveva meravigliosamente, fece un colpo magistrale con un saggio sulla scuola della fine anni Sessanta il cui titolo era: "Figlioli miei, marxisti immaginari" ...Vittoria Ronchey è morta a Roma all’età di 96 anni, un mese prima del suo compleanno. Autrice di numerosi saggi e romanzi, è stata docente nelle scuole per gran parte della sua vita. Avrebbe compiuto ...