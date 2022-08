Verona, Sky: “Interesse degli Scaligeri per Ilicic” (Di martedì 23 agosto 2022) Verona Ilicic- Il Verona continua ad allenarsi duramente per i prossimi impegni che, diventano già importantissimi per Cioffi. L’allenatore ex Udinese, rischia di essere esonerato dopo solo 1 mese di operato. Il Verona continua il suo mercato in entrata, segue vari obbiettivi per la difesa ma, collegando alla cessione vicina di Barak, gli Scaligeri seguono profili in attacco. Uno di questi, è un sempreverde in forza all’Atalanta: Josip Ilicic. Lo Sloveno è ormai fuori dal progetto di Gasperini che, non lo vede più come un calciatore insostituibile, dal punto di vista tattico. I Bergamaschi hanno bisogno di liberare un ingaggio oneroso, per concludere altre trattative, in entrata. Ilicic, però, è seguito anche dal Bologna e il D.S degli Emiliani, ... Leggi su seriea24 (Di martedì 23 agosto 2022)- Ilcontinua ad allenarsi duramente per i prossimi impegni che, diventano già importantissimi per Cioffi. L’allenatore ex Udinese, rischia di essere esonerato dopo solo 1 mese di operato. Ilcontinua il suo mercato in entrata, segue vari obbiettivi per la difesa ma, collegando alla cessione vicina di Barak, gliseguono profili in attacco. Uno di questi, è un sempreverde in forza all’Atalanta: Josip. Lo Sloveno è ormai fuori dal progetto di Gasperini che, non lo vede più come un calciatore insostituibile, dal punto di vista tattico. I Bergamaschi hanno bisogno di liberare un ingaggio oneroso, per concludere altre trattative, in entrata., però, è seguito anche dal Bologna e il D.SEmiliani, ...

