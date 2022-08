Vangelo di oggi 23 Agosto 2022 | Mt 23 | 23-26 | Video commento

Athena79987849 : RT @codeale: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te» Nel #Vangelo di oggi, l'inizio dell'incontro che ha cambiato la storia fa… - cercoiltuovolto : don Luigi Maria Epicoco – Commento al Vangelo di oggi, 23 Agosto 2022 - UPBasiglio : Don Luca Broggi. Il Vangelo di oggi Lunedì 22 agosto 2022 - CiaoKarol : Vangelo del giorno, Martedì 23 Agosto 2022. Lettura e Commento: “Queste erano le cose da fare”: Vangelo di oggi, Ma… - mondoatestainsu : RT @MARIACELENTAN0: ??????Santa giornata a tutti noi e al mondo intero??Sempre in Gesù Risorto Nostra Gioia e Nostra Forza??Dio ci Benedica Ame… -

Cerco il Tuo volto

... pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi netto! (Matteo 23,23 - 26) La giustizia, la misericordia e la fedeltà sono le tre parole che Gesù segnala neldi...Costoro, diceil Signore, saranno riconosciuti dal Padre molto più di quelli che si credono ...Preferiamo la strada facile del pensare solo a noi stessi o scegliamo la porta stretta del, ... don Luigi Maria Epicoco – Commento al Vangelo di oggi, 17 Agosto 2022 "Papa Celestino voleva la riforma della Chiesa e, allo stesso modo, Papa Francesco, per portare il Vangelo ovunque nel mondo di oggi, ci chiede di uscire, di andare incontro agli altri, di non restare ...È in programma per oggi, 22 agosto, alle 18 in piazza Garibaldi a Ravenna, una cerimonia per ricordare la figura di don Giovanni Minzoni, che la sera del 23 agosto 1923 fu assalito da due squadristi f ...