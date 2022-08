Tpl a Fiumicino | il Comune | “Stipendi di luglio non ancora pagati | solidarietà ai lavoratori”

(Di martedì 23 agosto 2022)– Promessa non mantenuta. La ditta che gestisce il Tpl aaveva fatto sapere che entro il 20 agosto sarebbero statiglidi(leggi qui). Ma così non è stato. “Purtroppo abbiamo appreso, dopo averli ospitati anche in Commissione, che ad oggi non sonopervenuti aidi Trotta Bus Service s.p.a, la società che gestisce il TPL di, glidie i buoni pasto da maggio ad oggi”. A denunciarlo è la Presidente della Commissione Trasporti deldi, Barbara Bonanni. “Ovviamente – prosegue – il mancato pagamento delle retribuzioni sta causando oggettive difficoltà alle lavoratrici e ai ...

Il Faro online

