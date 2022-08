Toyota porta la sua visione Beyond Zero al Meeting di Rimini (Di martedì 23 agosto 2022) Rimini (ITALPRESS) – Anche quest’anno Toyota si conferma Mobility Partner del Meeting di Rimini, giunto alla sua quarantatreesima edizione, che si concluderà giovedì 25 agosto.Per l’intera durata del Meeting, in quanto Mobility Partner, Toyota ha messo a disposizione una flotta di 15 vetture elettrificate per accompagnare in modo sostenibile gli spostamenti degli speaker.“Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, torniamo con grande piacere ad affiancare l’organizzazione Meeting di Rimini, contribuendo con le nostre vetture elettrificate a rendere la mobilità dell’evento più sostenibile – dichiara Luigi Lucà, amministratore delegato di Toyota Motor Italia – Il Meeting rappresenta un luogo privilegiato per ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 agosto 2022)(ITALPRESS) – Anche quest’annosi conferma Mobility Partner deldi, giunto alla sua quarantatreesima edizione, che si concluderà giovedì 25 agosto.Per l’intera durata del, in quanto Mobility Partner,ha messo a disposizione una flotta di 15 vetture elettrificate per accompagnare in modo sostenibile gli spostamenti degli speaker.“Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, torniamo con grande piacere ad affiancare l’organizzazionedi, contribuendo con le nostre vetture elettrificate a rendere la mobilità dell’evento più sostenibile – dichiara Luigi Lucà, amministratore delegato diMotor Italia – Ilrappresenta un luogo privilegiato per ...

