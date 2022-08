FcInterNewsit : Milan, Tomori: 'Vincere lo scudetto è stato pazzesco. Adesso vogliamo ripeterci' - sportface2016 : #Tomori sullo Scudetto col #Milan: 'Tutto Crazy. Vogliamo ripeterci' - sportli26181512 : Tomori: 'Vogliamo rivincere lo scudetto. Razzismo problema di educazione': Intervistato da 'GQ', il difensore ingle… - Passportiva : RT @DaniGrassini: ??? #Tomori : Chiunque segua il calcio sa cos’è il #Milan. Clean sheet? Dobbiamo non subire ? che poi con attaccanti come… - DaniGrassini : ??? #Tomori : Chiunque segua il calcio sa cos’è il #Milan. Clean sheet? Dobbiamo non subire ? che poi con attaccanti… -

Quasi 20 mesi dopo il suo arrivo al Milan, in prestito dal Chelsea, il mondo di Fikayoè completamente cambiato. Il difensore inglese di origini canadesi è riuscito a trasformare lo scetticismo in ammirazione, a diventare una pedina insostituibile dello scacchiere rossonero e ...Il difensore del Milanha parlato dell'obiettivo scudetto anche per questa nuova stagione Fikayo, difensore del Milan, in una intervista a CQ ha parlato della voglia di vincere lo scudetto anche in questa stagione. CHIAMATA DEL MILAN ...Intervistato in esclusiva ai microfoni di GQ, Fikayo Tomori è tornato a parlare di un argomento sensibile dei giorni nostri: il razzismo. Il difensore ...SERIE A - Il difensore rossonero: "La vittoria dello scorso campionato è stato il più bel momento della mia carriera. Razzismo È un problema di educazione. So ...