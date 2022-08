giordi63 : RT @SMaurizi: @giordi63 caro Giordano, mi rendo conto: ecco perché richiamo spesso l'attenzione sul sistema sanitario, la scuola, l'univers… - donapatri : RT @SMaurizi: @giordi63 caro Giordano, mi rendo conto: ecco perché richiamo spesso l'attenzione sul sistema sanitario, la scuola, l'univers… - SMaurizi : @giordi63 caro Giordano, mi rendo conto: ecco perché richiamo spesso l'attenzione sul sistema sanitario, la scuola,… - qn_lanazione : Scuola, è conto alla rovescia. La guida: mascherine, prof no vax e le date da ricordare - VanessaCorini : RT @MariuzzoAndrea: Ho sperato fino all'ultimo in una bonifica delle liste da certe collusioni. Puoi scrivere tutte le belle cose che vuoi… -

Orizzonte Scuola

leggi anche Gas, scatta l'allarme in Italia e arriva il taglio dei consumi: acambiano gli ... intanto, ha fatto qualchesull'intero anno, spiegando in uno studio che nel 2022 la famiglia ...Gli studenti rientreranno asenza mascherina. Ma se la situazione dovesse precipitare, i dispositivi di protezione torneranno. Il nodo ricambio dell'aria. La stragrande maggioranza degli istituti manterrà le finestre ... Conto consuntivo scuola: norma, redazione, struttura, relazione. Scarica modello H In base ai dati del sindacato Flc Cgil, il dato supererà quello dello scorso anno, quando gli insegnanti precari sono stati poco più di 2.700 ...Mentre il dibattito sulla scuola è galvanizzato dalle notizie relative alla pioggia di milioni di euro che arriveranno agli istituti scolastici e dalla figura del “docente esperto”, si vanno delineand ...