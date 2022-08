Roma, per Kluivert al Fulham non c'è accordo sulla cifra (Di martedì 23 agosto 2022) Roma e Fulham trattano per Justin Kluivert, ma la fumata bianca non è vicina. L'ultima offerta presentata dal club londinese è... Leggi su calciomercato (Di martedì 23 agosto 2022)trattano per Justin, ma la fumata bianca non è vicina. L'ultima offerta presentata dal club londinese è...

AlexBazzaro : Cari amici, vi comunico che non sono stato candidato alle prossime elezioni politiche. Pieno rispetto per le scelte… - OfficialASRoma : Nato a Soncino, cresciuto nella Cremonese, diventato grande nella Roma. ?? All'Olimpico con noi per #RomaCremonese… - Giorgiolaporta : Non si discuteva di #calcio ma di #polizze… ecco cosa ci sarebbe dietro la sceneggiata in stile #Gomorra di… - Xagena : LIBRO RARO 1.a Ed 1987 ' INTERPRETAZIONE DI CULTURE ' Il libro di Geertz è punto di riferimento per quanti si inter… - rep_roma : Ilary Blasi salpa per la Croazia con la figlia Isabel. E sui social pubblica la foto del dito senza fede [aggiornam… -