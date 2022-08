Morto in casa da giorni, la compagna non riesce a chiedere aiuto: 'Era sotto choc' (Di martedì 23 agosto 2022) Prato, la donna di 64 anni è rimasta in stato confusionale senza rispondere a nessuno. Il cadavere dell'uomo di 63 anni era steso in camera da letto in stato di ... Leggi su lanazione (Di martedì 23 agosto 2022) Prato, la donna di 64 anni è rimasta in stato confusionale senza rispondere a nessuno. Il cadavere dell'uomo di 63 anni era steso in camera da letto in stato di ...

