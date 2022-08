James Webb "illumina" le aurore di Giove (Di martedì 23 agosto 2022) Catturate il 27 luglio, le immagini a infrarossi composte in falsi colori, mostrano una sottile filigrana lungo i bordi delle bande colorate e attorno alla Grande Macchia Rossa e forniscono una vista senza precedenti delle aurore sui poli nord e sud del gigante gassoso. Leggi su aliveuniverse.today (Di martedì 23 agosto 2022) Catturate il 27 luglio, le immagini a infrarossi composte in falsi colori, mostrano una sottile filigrana lungo i bordi delle bande colorate e attorno alla Grande Macchia Rossa e forniscono una vista senza precedenti dellesui poli nord e sud del gigante gassoso.

