sportli26181512 : Il Borsino dello scudetto: 9 al Napoli e 8 all’Inter. Flop Juve 5 e frenata Milan 7, che però resta ancora la favor… - cmdotcom : Il Borsino dello scudetto: 9 al #Napoli e 8 all’#Inter. Flop #Juve 5 e frenata #Milan 7, che però resta ancora la f… -

Calciomercato.com

Ma qual è ildel calciomercato Quali le percentuali legate alle operazioni più calde del ... Oltre al Gallo , la Roma ha messo nei radar un giovane difensoreSpezia: Kiwior. Tra le altre ...... scrive Andrea Pugliese su La GazzettaSport . E, cioè, di avere la possibilità di valutare ... E già con la Cremonese, appunto, si va verso la prima scelta, visto che ildelle quotazioni ... Il Borsino dello scudetto: 9 al Napoli e 8 all'Inter. Flop Juve 5 e frenata Milan 7, che però resta ancora la favorita Acerbi stop, Akanji in stand-bay, risale Chalobah: questo il borsino della Gazzetta dello Sport per il difensore che deve arrivare a Milano per completare il mercato dell'Inter. "La suggestione ...C’è una casella rimasta ancora vuota nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi ed è quella del vice de Vrij. Dopo aver respinto gli ultimi “assalti” del PSG per Skriniar, Ausilio sta lavorando per a ...