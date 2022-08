(Di martedì 23 agosto 2022) "La restituzione dellaall', di cui è una parte inseparabile, è essenzialmente un requisito del diritto internazionale". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip, come ...

"La restituzione della Crimea all'Ucraina, di cui è una parte inseparabile, è essenzialmente un requisito del diritto internazionale". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip, come riporta Anadolu, sottolineando l'importanza per la sicurezza regionale e globale della "protezione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'unità politica dell'Ucraina". . 23 ......aprire un tavolo con la Turchia senza la spada di Damocle dei ricatti del presidente turco. ...immaginare che la nuova scoperta cipriota porti ad una forte reazione di Ankara (stimolata da... Erdogan, Mosca restituisca la Crimea all'Ucraina "La restituzione della Crimea all'Ucraina, di cui è una parte inseparabile, è essenzialmente un requisito del diritto internazionale". (ANSA) ...Il direttore del Centro di studi europei e internazionali presso la Scuola superiore di Economia, uno dei più importanti istituti russi di politica estera, in un'intervista al Corriere spiega: "La fi ...