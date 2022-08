Thymesia Recensione da spiaggia, non chiamatelo Bloodborne (Di lunedì 22 agosto 2022) Vi presento la Recensione da spiaggia di Thymesia. Ovvero, un articolo breve, chiaro (spero) e mirato, che potete leggere tra una parola crociata e l’altra; mentre aspettate che scadano gli ultimi 2 minuti delle canoniche tre ore prima di fare il bagno. Per capire il più in fretta possibile se Thymesia fa per voi, oppure no. Thymesia è un gioco molto più INDIE di quanto sembri; in questo caso, intendendo INDIE con accezione meno positiva di quella che sono solito utilizzare. Fin dalla prima DEMO l’impressione di non trovarsi di fronte a un doppia A era infatti evidente; palesata sotto forma di una direzione artistica che alternava ottimi design con altri molto meno ispirati. Ma soprattutto, con una proposta ludica ispirata a From Software (è evidente), ma messa in opera con molta meno fluidità. Non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 agosto 2022) Vi presento ladadi. Ovvero, un articolo breve, chiaro (spero) e mirato, che potete leggere tra una parola crociata e l’altra; mentre aspettate che scadano gli ultimi 2 minuti delle canoniche tre ore prima di fare il bagno. Per capire il più in fretta possibile sefa per voi, oppure no.è un gioco molto più INDIE di quanto sembri; in questo caso, intendendo INDIE con accezione meno positiva di quella che sono solito utilizzare. Fin dalla prima DEMO l’impressione di non trovarsi di fronte a un doppia A era infatti evidente; palesata sotto forma di una direzione artistica che alternava ottimi design con altri molto meno ispirati. Ma soprattutto, con una proposta ludica ispirata a From Software (è evidente), ma messa in opera con molta meno fluidità. Non ...

