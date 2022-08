She-Hulk: Attorney at Law, la nuova serie ci fa sperare che Hulk tornerà ancora nell’MCU (Di lunedì 22 agosto 2022) La prima puntata di She-Hulk: Attorney at Law è stata rilasciata su Disney+, noi l’abbiamo vista e l’abbiamo adorata. Il nuovo legal drama Marvel dall’umorismo tutto al verde ci ha conquistati. Possiamo dire ufficialmente che Hulk torna al top e presenta il nuovo personaggio tutto al femminile a cui ci affezioneremo molto facilmente. She-Hulk: Attorney at Law ci fa sperare che Hulk rimanga ancora per un po’ nell’MCU She-HulkNella seconda parte dell’episodio pilota di She-Hulk: Attorney at Law, Bruce Banner è tornato ad avere il meglio dei due mondi con l’intelligenza e la forza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 agosto 2022) La prima puntata di She-at Law è stata rilasciata su Disney+, noi l’abbiamo vista e l’abbiamo adorata. Il nuovo legal drama Marvel dall’umorismo tutto al verde ci ha conquistati. Possiamo dire ufficialmente chetorna al top e presenta il nuovo personaggio tutto al femminile a cui ci affezioneremo molto facilmente. She-at Law ci facherimangaper un po’She-Nella seconda parte dell’episodio pilota di She-at Law, Bruce Banner è tornato ad avere il meglio dei due mondi con l’intelligenza e la forza ...

Lesbicasfigata : @dncsctt @steppala_ Dicevano pure del multiverso della follia che non era super necessario aver visto wandavision,… - orgoglionerd : She-Hulk recensione della serie Marvel su Disney+ - cristianmoersb : @leorrow Macetando o cgi de she hulk - caIippa : ho visto solo adesso la pubblicità di alessandra amoroso per she hulk - ALWA1SYOU : @TOMBASS3T boh dai non ho mai l'ho visto in un giorno e obx sono già alla seconda ah giusto pure io la roba della… -