Scuola, Bassetti: “Ok al rientro dei prof no vax, restrizioni non più necessarie” (Di lunedì 22 agosto 2022) MILANO – Come si prospetta il rientro fra i banchi di Scuola dopo l’estate? Niente Dad, né mascherine. E niente più obbligo vaccinale per i professori non vaccinati, che tornerebbero dunque in cattedra. “Credo che oggi non sia più giusto avere restrizioni, anche per quanto riguarda i professori di Scuola”, commenta all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. “Un conto era la situazione di un anno fa, quando evidentemente dovevamo far sì che più persone possibile fossero vaccinate, un conto è la situazione attuale”, conclude l’esperto. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 22 agosto 2022) MILANO – Come si prospetta ilfra i banchi didopo l’estate? Niente Dad, né mascherine. E niente più obbligo vaccinale per iessori non vaccinati, che tornerebbero dunque in cattedra. “Credo che oggi non sia più giusto avere, anche per quanto riguarda iessori di”, commenta all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. “Un conto era la situazione di un anno fa, quando evidentemente dovevamo far sì che più persone possibile fossero vaccinate, un conto è la situazione attuale”, conclude l’esperto. L'articolo L'Opinionista.

