Sampdoria-Juventus, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023 (Di lunedì 22 agosto 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Sampdoria-Juventus, match valido per la seconda giornata di Serie A 2022/2023. I bianconeri, falcidiati dagli infortuni, vogliono un'altra vittoria per restare a punteggio pieno e prendere le distanze dall'avvio dello scorso campionato. Dopo un ko, però, i blucerchiati vogliono reagire e giocheranno di nuovo davanti ai propri tifosi. Appuntamento alle ore 20.45 di lunedì 22 agosto. Sampdoria-Juventus sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Marco Parolo. SportFace.

