Roma-Cremonese, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023 (Di lunedì 22 agosto 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Roma-Cremonese, match valido per la seconda giornata di Serie A 2022/2023. All’Olimpico i giallorossi cercano la seconda vittoria consecutiva in un avvio di campionato che li proietterebbe in testa in coabitazione con altre big. La neopromossa, di nuovo in trasferta, proverà a sbarrare la strada ai capitolini con i mezzi a disposizione. Appuntamento alle ore 18.30 di lunedì 22 agosto. Roma-Cremonese sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia ed Emanuele Giaccherini. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) Ile isudi, match valido per la seconda giornata di. All’Olimpico i giallorossi cercano la seconda vittoria consecutiva in un avvio di campionato che li proietterebbe in testa in coabitazione con altre big. La neopromossa, di nuovo in trasferta, proverà a sbarrare la strada ai capitolini con i mezzi a disposizione. Appuntamento alle ore 18.30 di lunedì 22 agosto.sarà visibile sucon la telecronaca di Ricky Buscaglia ed Emanuele Giaccherini. SportFace.

Glongari : La #Cremonese non molla per Felix Afena-Gyan. I grigiorossi vogliono chiudere l’operazione con la #Roma a titolo definitivo. - DiMarzio : .@USCremonese, le probabili scelte di #formazione di #Alvini per la sfida alla @OfficialASRoma. @SerieA - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | Interessi di @USCremonese e @OfficialUSS1919 per #AfenaGyan. #Belotti aspetta i g… - LendersSkander : RT @Glongari: La #Cremonese non molla per Felix Afena-Gyan. I grigiorossi vogliono chiudere l’operazione con la #Roma a titolo definitivo. - samihaouem : RT @Glongari: La #Cremonese non molla per Felix Afena-Gyan. I grigiorossi vogliono chiudere l’operazione con la #Roma a titolo definitivo. -