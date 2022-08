Michela Quattrociocche | ieri e oggi | viso completamente trasformato

(Di lunedì 22 agosto 2022), l’attrice diventata famosa con i film di Federico Moccia, in cui ha recitato assieme a Raoul Bova dai tempi del debutto sul piccolo schermo adcambiata. Scopriamo com’è diventata adesso e se ha davvero ceduto al cosiddetto ‘ritocchino’.–Altranotizia-(Fonte: Google)Ricordate com’eraagli esordi?sembra un’altra donna: scopriamo se la trasformazione dell’attrice sia tutta merito del bisturi., com’era ai tempi dei suoi primi filmè diventata un volto noto per il pubblico del grande schermo quando ha recitato nel ...

Tanti i cuoricini e i commenti di auguri da parte di colleghe famose come Elena Santarelli, Manila Nazzaro e. Curiosi di scoprire chi è la bellissima neo mamma Ha partorito! ...Tra le prime a congratularsi con la neomamma ci sono state Ingrid Muccitelli, Elena Santarelli, Manila Nazzaro, Nicoletta Larini e. Giorgia Venturini assistente di Silvio ...Michela Quattrociocche è diventata famosa per aver interpretato il personaggio di Niki Cavalli, nel film ''Scusa ma ti chiamo amore'' andato in onda nel 2008, tratto dal romanzo di Federico Moccia. Du ...Con un dolcissimo post su Instagram, la conduttrice ha fatto sapere di essere diventata mamma per la prima volta: è nata sua figlia!