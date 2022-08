Le sfide nei collegi tra i big dei pariti

Leggi su agi

(Di lunedì 22 agosto 2022) AGI - Calenda contro Bonino a Roma, dove si scontrano anche Nicola Zingaretti e Giorgia Meloni, mentre Enrico Letta, Giuseppe Conte e Matteo Salvini se la vedranno tutti a Milano, teatro della sfida al Senato fra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. Magie del Rosatellum, legge elettorale che assegna il 37% dei seggi con un sistema maggioritario a turno unico inuninominali: in ciascuno è eletto il candidato più votato, secondo il sistema noto come uninominale secco. Vince chi prende un voto in più. I duellanti hanno da tempo cominciato a tirare i primi affondi, chi colpendo di fioretto chi prediligendo la sciabola. Carlo Calenda ed Emma Bonino sembrano preferire la seconda. "Mai ho visto in vita mia un voltafaccia tanto repentino e truffaldino", dice Bonino commentando l'addio di Calenda e Azione all'alleanza con il Pd, saltata dopo ...