La prima volta di Yeman Crippa (Di lunedì 22 agosto 2022) Non sono pochi quelli che domenica sera si sono chiesti: ma come è la prima volta? Era la prima volta per davvero. Yemaneberhan Crippa una medaglia d’oro non l’aveva mai vinta, almeno tra i grandi, che tra U20 e U23 di successi ne sono arrivati e pure parecchi. È arrivata sui 10.000 metri piani, la distanza più lunga in pista, e non nei 5.000 metri, ossia in quella specialità che l’avevamo visto correre le prime volte e nella quale avevamo pensato “questo ci regalerà grandi soddisfazioni”. Erano gli Europei di Amsterdam, era il 2016, una vita fa. Sei anni nell’atletica sono parecchio tempo, sono soprattutto un tempo sfasato, che l’atletica ragiona a quattro, quelli che separano un’Olimpiade e l’altra. Yeman Crippa ai Giochi olimpici Parigi avrà 27 ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 22 agosto 2022) Non sono pochi quelli che domenica sera si sono chiesti: ma come è la? Era laper davvero.eberhanuna medaglia d’oro non l’aveva mai vinta, almeno tra i grandi, che tra U20 e U23 di successi ne sono arrivati e pure parecchi. È arrivata sui 10.000 metri piani, la distanza più lunga in pista, e non nei 5.000 metri, ossia in quella specialità che l’avevamo visto correre le prime volte e nella quale avevamo pensato “questo ci regalerà grandi soddisfazioni”. Erano gli Europei di Amsterdam, era il 2016, una vita fa. Sei anni nell’atletica sono parecchio tempo, sono soprattutto un tempo sfasato, che l’atletica ragiona a quattro, quelli che separano un’Olimpiade e l’altra.ai Giochi olimpici Parigi avrà 27 ...

