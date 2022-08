Jessica Selassié, novità in arrivo: l’aspetta una nuova meta (Di lunedì 22 agosto 2022) Jessica Selassié incuriosisce i suoi fan e posta una foto dall’aeroporto interrogandoli: la nuova meta della princess Jessica Selassié da quando è finita l’avventura durata sei mesi nella casa del Grande Fratello Vip, dove ne è uscita vincitrice, non si è fermata un attimo. Per lei tanti bei progetti, shooting e viaggi su e giù per l’Italia. Dentro la casa di Cinecittà inizialmente ha giocato come unico concorrente con le sue due sorelle Lulù e Clarissa, arrivando in finale con Lulù. Un’esperienza che è servita a Jess per crescere e acquisire maggiore consapevolezza di sé. Ma il Grande Fratello le ha fatto conoscere anche tante belle persone, con le quali ha instaurato un bellissimo rapporto d’amicizia. Una fra tutte quella con Barù, di cui la princess si era presa una cotta. Durante ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 22 agosto 2022)incuriosisce i suoi fan e posta una foto dall’aeroporto interrogandoli: ladella princessda quando è finita l’avventura durata sei mesi nella casa del Grande Fratello Vip, dove ne è uscita vincitrice, non si è fermata un attimo. Per lei tanti bei progetti, shooting e viaggi su e giù per l’Italia. Dentro la casa di Cinecittà inizialmente ha giocato come unico concorrente con le sue due sorelle Lulù e Clarissa, arrivando in finale con Lulù. Un’esperienza che è servita a Jess per crescere e acquisire maggiore consapevolezza di sé. Ma il Grande Fratello le ha fatto conoscere anche tante belle persone, con le quali ha instaurato un bellissimo rapporto d’amicizia. Una fra tutte quella con Barù, di cui la princess si era presa una cotta. Durante ...

