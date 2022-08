Fratellini rischiano di annegare per recuperare un pallone a Fondi: salvati dai bagnini, uno è grave (Di lunedì 22 agosto 2022) Drammatica domenica sul litorale di Fondi a 50 chilometri a sud di Latina: due Fratellini moldavi in vacanza sul litorale tra Terracina e Sperlonga hanno rischiato di annegare. Il più piccolo... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 22 agosto 2022) Drammatica domenica sul litorale dia 50 chilometri a sud di Latina: duemoldavi in vacanza sul litorale tra Terracina e Sperlonga hanno rischiato di. Il più piccolo...

ROBERTOFRAIOL13 : RT @Luca_15_5: Oscar e Rayan, fratellini di 5 mesi rischiano di rimanere in una gabbia?? Sono in salute, coccoloni all'inverosimile, gli ma… - SimLip : RT @Luca_15_5: Oscar e Rayan, fratellini di 5 mesi rischiano di rimanere in una gabbia?? Sono in salute, coccoloni all'inverosimile, gli ma… - SURINOMO : RT @Luca_15_5: Oscar e Rayan, fratellini di 5 mesi rischiano di rimanere in una gabbia?? Sono in salute, coccoloni all'inverosimile, gli ma… - inashshug : RT @Luca_15_5: Oscar e Rayan, fratellini di 5 mesi rischiano di rimanere in una gabbia?? Sono in salute, coccoloni all'inverosimile, gli ma… - MerlinoForEver : RT @Luca_15_5: Oscar e Rayan, fratellini di 5 mesi rischiano di rimanere in una gabbia?? Sono in salute, coccoloni all'inverosimile, gli ma… -