Colpo di scena, Rita Dalla Chiesa in campo: dove e con chi si candida (Di lunedì 22 agosto 2022) Giorgia Meloni allarga Fratelli d'Italia. Le liste elettorali, la cui composizione è stata anticipata ieri sera con una nota, riflettono la strategia dell'ex ministro della Gioventù di spostare in avanti il perimetro del partito. Accanto ai nomi tradizionalmente legati alla storia della destra, ecco «esponenti del mondo conservatore», provenienti da «altri percorsi politici». Chiaro l'intento di delineare, già Dalla presentazione della squadra, «una proposta di governo credibile». Alcuni nomi erano già stati resi noti nei giorni scorsi: da Marcello Pera a Carlo Nordio, passando per Giulio Tremonti e Giulio Terzi di Sant' Agata. Si tratta di un presidente emerito del Senato, di due ex ministri e di un magistrato già procuratore della Repubblica di Venezia. Altre novità "extra destra" sono Eugenia Roccella, già sottosegretario alla Salute, saggista, già ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Giorgia Meloni allarga Fratelli d'Italia. Le liste elettorali, la cui composizione è stata anticipata ieri sera con una nota, riflettono la strategia dell'ex ministro della Gioventù di spostare in avanti il perimetro del partito. Accanto ai nomi tradizionalmente legati alla storia della destra, ecco «esponenti del mondo conservatore», provenienti da «altri percorsi politici». Chiaro l'intento di delineare, giàpresentazione della squadra, «una proposta di governo credibile». Alcuni nomi erano già stati resi noti nei giorni scorsi: da Marcello Pera a Carlo Nordio, passando per Giulio Tremonti e Giulio Terzi di Sant' Agata. Si tratta di un presidente emerito del Senato, di due ex ministri e di un magistrato già procuratore della Repubblica di Venezia. Altre novità "extra destra" sono Eugenia Roccella, già sottosegretario alla Salute, saggista, già ...

GiovaQuez : Colpo di scena, poco prima del fischio finale fissato per le ore 16, sulla bacheca del Viminale compare il simbolo… - NicolaPorro : ?? Colpo di scena: per #Repubblica, #Meloni non è più fascista né neofascista. Però la accusano di qualcosa che a si… - BungaBu72537413 : @LorenaLuVi @avvbenedetto @fleinaudi @GiulioTerzi Colpo di scena, alle candidature ridicole del PD, Castelli, Azzol… - EmyRoyaleagle : RT @ViVilaVitaOra: COLPO DI SCENA?? Col PD? Ci può stare! Ma non aveva detto mai più? E il PD mai più coi 5stelle perché hanno fatto cadere… - Bobbio65M : RT @ViVilaVitaOra: COLPO DI SCENA?? Col PD? Ci può stare! Ma non aveva detto mai più? E il PD mai più coi 5stelle perché hanno fatto cadere… -