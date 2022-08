Ciclismo | Rachele Barbieri | “Con Villa c’è stata una svolta Allenarsi con gli uomini aiuta Per Parigi ci sarà selezione”

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 agosto 2022)– 25enne di Pavullo nel Frignano in provincia di Modena e appartenente al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro – è l’azzurra che, a Monaco di Baviera, dove si sono disputati i Campionati Europei, ha ottenuto più medaglie.ha infatti conquistato due ori, nell’omnium e nella madison con la compagna Silvia Zanardi, l’argento nell’inseguimento a squadre (insieme a Paternoster, Zanardi e Guazzini) e il bronzo nella prova in linea alle spalle di Lorena Wiebes ed Elisa Balsamo. Ne abbiamo approfittato per fare due chiacchiere conappena rientrata a casa dalla rassegna continentale., hai realizzato quello che hai fatto? “In realtà non ancora. Sono felicissima di essere la più medagliata di tutti gli Europei. Credo che nei prossimi giorni avrò il giusto tempo per realizzare ...