Borrell non appoggia idea bando totale visti Ue per cittadini russi (Di lunedì 22 agosto 2022) Il capo della politica estera dell'Ue, Josep Borrell, ha dichiarato di non sostenere l'idea di un divieto totale di rilascio dei visti ai russi."Questa è una proposta molto controversa... Alcuni Paesi ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 22 agosto 2022) Il capo della politica estera dell'Ue, Josep, ha dichiarato di non sostenere l'di un divietodi rilascio deiai."Questa è una proposta molto controversa... Alcuni Paesi ...

faleriad5 : @gattozeki @DavideR46325615 Se non lo sa di suo, glielo avranno detto Sassoli e Borrell. - ladycast_catia : “Borrell: Dobbiamo spiegare ai nostri cittadini che questa non è la guerra di qualcun altro. Il pubblico deve esser… - Amaccagno66Anna : @photoale67 @Diesira3 su Kaliningrad con Borrell che difendeva a spada tratta la Lituania. Poi qualche giurista dev… - Babushkamaru : RT @angelo_falanga: dialogo interessante tra il premier del non riconosciuto Kosovo Kurti e il capo dell'eurodiplomazia Borrell. Borrell: L… - angelo_falanga : dialogo interessante tra il premier del non riconosciuto Kosovo Kurti e il capo dell'eurodiplomazia Borrell. Borrel… -