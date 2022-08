Ambra Angiolini | Allegri addio Dove e con chi l' hanno beccata

(Di lunedì 22 agosto 2022) Mentre Massimilianoviene paparazzato con la sua nuova fiamma Nina Lange Barresi a Lugano, in Svizzera, la sua ex,è stata immortalata a Stromboli a distanza di quasi due mesi dall'incendio, sviluppatosi sul set della fiction Protezione civile, che ha distrutto gran parte della macchia mediterranea dell'isola. L'attrice, protagonista della serie tv, è sbarcata insieme a due componenti della produzione. Alcuni residenti l'vista in contrada di Piscità, impegnata a ripulire dai detriti la casa di una amica dopo la recente alluvione. Il fiume di fango che ha invaso il paese sarebbe stato causato proprio dal dilavamento della montagna in seguito all'incendio che ha bruciato la vegetazione. "Siamo venuti qui per aiutare", ha detto. Quando è divampato ...

L'attrice era nel cast della fiction che ha provocato un rogo, causa presunta della disastrosa valanga di fango che ha invaso le strade e le case.La diatriba, inevitabilmente, si è accesa sui "social". E non solo. E tiene ancora banco. Ma Ambra Angiolini, da sabato mattina a Stromboli, si è armata davvero di pala. Come ha confermato Alessandra ...