Svezia: arrestato attivista curdo, 'sarò deportato in Turchia' (Di domenica 21 agosto 2022) La Svezia ha arrestato l'attivista curdo Zinar Bozkurt che ora potrebbe essere estradato in Turchia. Lo rende noto il giornale svedese Etc, cui il 26enne ha detto: "Ora vengo deportato". Zinar, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 21 agosto 2022) Lahal'Zinar Bozkurt che ora potrebbe essere estradato in. Lo rende noto il giornale svedese Etc, cui il 26enne ha detto: "Ora vengo". Zinar, ...

