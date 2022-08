Stefano Macchi e Elisa D’Ospina replicano alle critiche degli hater: “Se rosicate…” (Di domenica 21 agosto 2022) Dopo aver archiviato le loro rispettive relazioni, Andrea Macchi ed Elisa D’Ospina, complici anche le vacanze estive, sono usciti allo scoperto. Il doppiatore, che abbiamo avuto modo di conoscere nel corso della seconda edizione di Temptation Island Vip, dove ha partecipato in coppia con Anna Pettinelli, e la modella italiana poche settimane fa hanno reso nota la loro relazione pubblicando una foto delle loro vacanze in Ibiza sui social. Immediati i commenti affettuosi e le congratulazioni per la nascita di questo amore da parte di tanti volti noti del mondo dello spettacolo. View this post on Instagram A post shared by Stefano Andrea Macchi (@StefanoandreaMacchi) Non è mancata, secondo l’occhio vigile del popolo del web, ... Leggi su isaechia (Di domenica 21 agosto 2022) Dopo aver archiviato le loro rispettive relazioni, Andreaed, complici anche le vacanze estive, sono usciti allo scoperto. Il doppiatore, che abbiamo avuto modo di conoscere nel corso della seconda edizione di Temptation Island Vip, dove ha partecipato in coppia con Anna Pettinelli, e la modella italiana poche settimane fa hanno reso nota la loro relazione pubblicando una foto delle loro vacanze in Ibiza sui social. Immediati i commenti affettuosi e le congratulazioni per la nascita di questo amore da parte di tanti volti noti del mondo dello spettacolo. View this post on Instagram A post shared byAndrea(@andrea) Non è mancata, secondo l’occhio vigile del popolo del web, ...

IsaeChia : Stefano Macchi e Elisa D’Ospina replicano alle critiche degli hater: “Se rosicate…” La neo coppia durante una dire… - francesca30020 : RT @Costanzo: Il palco del #MaurizioCostanzoShow si trasforma in una pista da ballo per Tina Cipollari e Stefano Macchi! ?? - zazoomblog : Stefano Macchi: Un Nuovo Amore Per Lui Dopo L’Addio Ad Anna Pettinelli! - #Stefano #Macchi: #Nuovo #Amore… - GossipNews_it : L'ex di Anna Pettinelli ha ritrovato l'amore? Stefano Macchi a Ibiza con Elisa D'Ospina - radiosintony : Nuova fiamma per Stefano Macchi: l’ex marito della Pettinelli ha voltato pagina -