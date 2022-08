Scivola in un dirupo tentando di recuperare il cellulare della fidanzata, aveva 30 anni (Di domenica 21 agosto 2022) È successo sull’Altopiano di Asiago, a Vicenza: Andrea ha perso l’equilibrio tentando di recuperare il cellulare caduto dalle mani della fidanzata durante una escursione. È precipitato in un dirupo per circa 100 metri Leggi su vanityfair (Di domenica 21 agosto 2022) È successo sull’Altopiano di Asiago, a Vicenza: Andrea ha perso l’equilibriodiilcaduto dalle manidurante una escursione. È precipitato in unper circa 100 metri

pablotheprince : RT @Corriere: Asiago, precipita in un dirupo e muore tentando di recuperare il telefonino della fidanzata - peterkama : Asiago, alla fidanzata scivola il cellulare: precipita in un dirupo tentando di recuperarlo e muore La vittima è un… - Corriere : Asiago, precipita in un dirupo e muore tentando di recuperare il telefonino della fidanzata - infoitinterno : Alla fidanzata scivola il cellulare, lui cerca di recuperarlo ma muore precipitando in un dirupo - bizcommunityit : Asiago, alla fidanzata scivola il cellulare: precipita in un dirupo tentando di recuperarlo e muore -