Roma | investe un cane e lo uccide La padrona | ‘Adesso dillo tu ai miei bambini’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 21 agosto 2022) Non ha avuto nessuna pietà. Non solo ha investito unche era al guinzaglio e stava attraversando sulle strisce con la. Lui, dopo averlo falciato e ucciso, non contento è fuggito via. A tutta velocità. Leggi anche:, investito con il: l’animale muore subito, lui dopo 40 giorniinvestito e ucciso a Tor Bella Monaca A raccontare il terribile episodio è stata proprio ladel cagnolino che ieri sera, intorno alle 21.10, mentre stava attraversando la strada ha dovuto fare i conti con una moto che, a tutta velocità, ha falciato il suo ‘amico a quattro zampe’. E lo ha ucciso. I fatti a Tor Bella Monaca, in viale Santa Rita da Cascia all’altezza del civico 40: è qui che la donna ha spiegato di aver prima visto arrivare una moto, poi di non aver fatto in tempo ...