Petagna | «Sono un tifoso del Napoli e spero possa vincere lo Scudetto»

(Di domenica 21 agosto 2022) Andrea, attaccante del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita contro il. «Ilè una squadra forte, per molti di noi era la prima volta in uno stadio del genere ed un poâ?? di emozione poteva starci. Siamo una buona squadra e ci rialzeremo. Dobbiamo seguire le indicazioni del mister. Dobbiamo mettere benzina nelle gambe e trovare nuove convinzioni. Dobbiamo essere più convinti ed aggressivi, tra qualche partita vedremo il vero Monza. Il Maradona è magnifico, i tifosistraordinari. Ho tanti amici qui aundello» L'articolo ilsta.

Liberatorio il boato del Maradona, con i 40 mila tifosi cheriusciti in qualche modo a ... Il Var ha annullato tuttavia il gol di testa dell'ex, viziato da una precedente scorrettezza. ...Il resto lo fa l'ambiente del Maradona dovepresenti 40 mila tifosi entusiasti, soprattutto ...con un colpo di testa su calcio dalla bandierina riesce a trovare il gol che viene però ...Dribbling secco, rasoterra incrociato e 3-0 al 61'. Il Monza è uno sparring partner e non trova nemmeno il gol della bandiera: la rete realizzata da Petagna al 68' viene annullata dal Var. Il Napoli ...NAPOLI (ITALPRESS) – Il Napoli travolge 4-0 il Monza nel match del Maradona valido per la seconda giornata del campionato grazie alla doppietta di Khvicha Kvaratskhelia e alle reti di Victor Osimhen e ...