Perché Seattle è una delle mete più ambite degli Stati Uniti (Di domenica 21 agosto 2022) Dove vivono i billionaire degli States? Premesso che il Paese vanta un numero impressionante di very rich people, c’è un luogo dove hanno trovato casa 2 degli uomini più ricchi del mondo, ovviamente considerando il mercato azionario di Amazon e Microsoft. Bill Gates e Jeff Bezos risiedono sulla Evergreen Point Road a Medina, sobborgo extra luxury di Seattle, sulle rive del lago Washington, dove il reddito medio si aggira sui 190.000 dollari. Tornando a Bill Gates, la sua casa, soprannominata Xanadu 2.0, in onore dell’abitazione immaginaria di Charles Foster Kanesi, è diventata leggenda da queste parti: più di 6.000 m2, una stanza con trampolino da 6 metri, piscina con sistema musicale subacqueo e, ovviamente, il top dell’high tech e della domotica che tradotto, significa, ad esempio, che gli ospiti ricevono all’arrivo una sorta di ... Leggi su gqitalia (Di domenica 21 agosto 2022) Dove vivono i billionaireStates? Premesso che il Paese vanta un numero impressionante di very rich people, c’è un luogo dove hanno trovato casa 2uomini più ricchi del mondo, ovviamente considerando il mercato azionario di Amazon e Microsoft. Bill Gates e Jeff Bezos risiedono sulla Evergreen Point Road a Medina, sobborgo extra luxury di, sulle rive del lago Washington, dove il reddito medio si aggira sui 190.000 dollari. Tornando a Bill Gates, la sua casa, soprannominata Xanadu 2.0, in onore dell’abitazione immaginaria di Charles Foster Kanesi, è diventata leggenda da queste parti: più di 6.000 m2, una stanza con trampolino da 6 metri, piscina con sistema musicale subacqueo e, ovviamente, il top dell’high tech e della domotica che tradotto, significa, ad esempio, che gli ospiti ricevono all’arrivo una sorta di ...

riccardarosso : @Europarl_IT @euronewsit @pdnetwork Ecco perchè dovete far fuori #AmazonPrime truffa i commercianti e la gente. - velocevolo : RT @fedram67: “Dopo un percorso di quattromila miglia e un mese di viaggio, arrivai a Seattle il 16 agosto 1977, il giorno in cui morì Elvi… - hashtagfilosofi : RT @fedram67: “Dopo un percorso di quattromila miglia e un mese di viaggio, arrivai a Seattle il 16 agosto 1977, il giorno in cui morì Elvi… - diconodioggi : RT @fedram67: “Dopo un percorso di quattromila miglia e un mese di viaggio, arrivai a Seattle il 16 agosto 1977, il giorno in cui morì Elvi… - mrcatalano58 : RT @fedram67: “Dopo un percorso di quattromila miglia e un mese di viaggio, arrivai a Seattle il 16 agosto 1977, il giorno in cui morì Elvi… -

I migliori chitarristi di sempre, dal jazz all'heavy metal Il mitico artista di Seattle ha saputo essere un innovatore come nessun altro, ponendo le basi per ... Perché saper suonare bene non basta per fare successo. Servono anche la fantasia e la creatività ... Sesta edizione dei Remarkable Venue Awards Lavorare in questo settore è per noi di Tiqets un grosso privilegio perché ci permette di fungere ... tra cui Amsterdam (HQ), Seattle, Las Vegas, Orlando, Filadelfia, Londra, Copenaghen, Parigi, ... Sportando Il mitico artista diha saputo essere un innovatore come nessun altro, ponendo le basi per ...saper suonare bene non basta per fare successo. Servono anche la fantasia e la creatività ...Lavorare in questo settore è per noi di Tiqets un grosso privilegioci permette di fungere ... tra cui Amsterdam (HQ),, Las Vegas, Orlando, Filadelfia, Londra, Copenaghen, Parigi, ... LeBron James a Seattle per la CrawsOver, con lui anche Paolo Banchero, Jayson Tatum e altre star NBA