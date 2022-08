MOVIOLA – Napoli-Monza, era mani di Ranocchia? Arbitro e Var non concedono il rigore (Di domenica 21 agosto 2022) Episodio da MOVIOLA in Napoli-Monza. Su un tiro di Zambo Anguissa, Ranocchia colpisce la sfera salvando la porta presumibilmente con la parte alta del braccio, come mostrato da replay comunque non chiarissimi. Il tocco, se c’è, è involontario, tante proteste da parte degli azzurri. L’Arbitro Fourneau e il Var non intervengono e così si prosegue, resta qualche dubbio ma le immagini non sono chiare. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) Episodio dain. Su un tiro di Zambo Anguissa,colpisce la sfera salvando la porta presumibilmente con la parte alta del braccio, come mostrato da replay comunque non chiarissimi. Il tocco, se c’è, è involontario, tante proteste da parte degli azzurri. L’Fourneau e il Var non intervengono e così si prosegue, resta qualche dubbio ma le immagini non sono chiare. SportFace.

