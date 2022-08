L’Équipe – Farid Boulaya ex FC Metz torna in Qatar

(Di domenica 21 agosto 2022) 2022-08-20 23:50:00 Arrivano conferme da(29) continuerà la sua carriera in. L’ex Messin, libero dal 30 giugno, è arrivato questo sabato sera inper impegnarsi con Al Gharafa, insieme a Ishak Belfodil. Si unisce a Yacine Brahimi e Mehdi Tahrat lì. Il nazionale algerino (8 presenze) ha scelto molto presto di trasferirsi innonostante l’interesse di Turchia (Alanyaspor, Adana Demir), Francia (Strasburgo) o Grecia (Olympiakos). A giugno il trequartista era vicino a impegnarsi in un altro club del: l’Umm Salal SC, prima che tutto accelerasse con le capolista Al Arabi, Al Rayan e Al Gharafa.ha finalmente optato per l’ultima città dove si unirà ad ...

