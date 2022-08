Brutte notizie per i fan di Mina Settembre: drastico taglio alla fiction (Di domenica 21 agosto 2022) Problemi in vista per la prossima stagione televisiva di Mina Settembre, la fiction targata Rai con Serena Rossi che dovrebbe riprendere a breve Tra le molteplici fiction prodotte dalla Rai negli ultimi tempi, spicca sicuramente una serie TV che ha appassionato tantissimi spettatori, per la sua verve e la spiccata vena femminile. Vale a dire L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 21 agosto 2022) Problemi in vista per la prossima stagione televisiva di, latargata Rai con Serena Rossi che dovrebbe riprendere a breve Tra le moltepliciprodotte dRai negli ultimi tempi, spicca sicuramente una serie TV che ha appassionato tantissimi spettatori, per la sua verve e la spiccata vena femminile. Vale a dire L'articolo proviene da Inews24.it.

NicolaPorro : ?? Ops, brutte notizie per #Calenda: il sondaggio lo sgretola ?? - diabolicalvoice : faccio bene a non leggere il giornale di solito solo brutte notizie - infoitcultura : Brutte notizie per i telespettatori: saltano le nuove puntate di Imma Tataranni - shmtpwk : mi vien da piangere a sentire tutte le brutte notizie, il tg non lo reggo - TennisWorldit : Jannik Sinner, brutte notizie in arrivo dopo Cincinnati: le ultime: La situazione del tennista azzurra è critica si… -