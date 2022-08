Bomba d’acqua salutare, il Po è in ripresa: scomparsa l’isola di sabbia “flash mob” (Di domenica 21 agosto 2022) Bomba d’acqua ad effetto rigenerante lungo il fiume. Lo spiaggione emerso non c’è più, l’acqua ha cancellato tutto. Quanto disagio sta scatenando le intemperie degli ultimi mesi. Una siccità che… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 21 agosto 2022)ad effetto rigenerante lungo il fiume. Lo spiaggione emerso non c’è più, l’acqua ha cancellato tutto. Quanto disagio sta scatenando le intemperie degli ultimi mesi. Una siccità che… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

pppea_ : Walking tour annullato perché sta per arrivare una bomba d’acqua - Spectre27281348 : Ieri qui a Ferrara e venuta una così detta 'bomba d'acqua' - Carlino_Ferrara : Bomba d'acqua a Ferrara, 'È tutto perduto. Ora non sappiamo dove andare' - qn_carlino : Bomba d'acqua a Ferrara, 'È tutto perduto. Ora non sappiamo dove andare' - ilGiunco : Divieto di #balneazione: «Colpa della bomba d'acqua che ha portato in #mare l'acqua dei fossi» -… -

Divieto di balneazione, il Comune: 'Colpa di una bomba d'acqua tracimata in mare' Una serie di situazioni causate sicuramente dalle bombe d'acqua che si sono abbattute a partire dalla tarda mattina di giovedì 18 agosto, quando è arrivata al Comune, ad Arpat e all'Acquedotto del ... STROMBOLI/ Dopo incendio e alluvione arrivano le domande sulla 'fragilità' dell'isola Fatto che puntualmente è avvenuto la notte del 12, quando sull'isola si è abbattuta una enorme bomba d'acqua di durata e dimensioni mai viste. Non essendo state scavate trincee o canali scolmatori, ... il Resto del Carlino Una serie di situazioni causate sicuramente dalle bombeche si sono abbattute a partire dalla tarda mattina di giovedì 18 agosto, quando è arrivata al Comune, ad Arpat e all'Acquedotto del ...Fatto che puntualmente è avvenuto la notte del 12, quando sull'isola si è abbattuta una enormedi durata e dimensioni mai viste. Non essendo state scavate trincee o canali scolmatori, ... "È tutto perduto. Ora non sappiamo dove andare"